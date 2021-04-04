В Вологде ночью сгорели два автомобиля

Автомобиль полностью выгорел Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Два автомобиля сгорели в Вологде. «Daewoo Matiz» и «ВАЗ-2112» были повреждены огнем. Они загорелись во дворе дома на улице Псковской в Вологде в ночь на 4 апреля. Телефонный звонок пожарным раздался в 2:38.

Иномарка принадлежит 39-летней вологжанке, «ВАЗ» — 42-летнему мужчине. В обеих автомобилях повреждены отделка, панели приборов и остекление. Причина пожара будет устанавливаться, назначены технические экспертизы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.