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Происшествия4 апреля 2021 15:51

В Вологде ночью сгорели два автомобиля

ЧП произошло на улице Псковской
Иван Чухнин
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Автомобиль полностью выгорел

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Два автомобиля сгорели в Вологде. «Daewoo Matiz» и «ВАЗ-2112» были повреждены огнем. Они загорелись во дворе дома на улице Псковской в Вологде в ночь на 4 апреля. Телефонный звонок пожарным раздался в 2:38.

Иномарка принадлежит 39-летней вологжанке, «ВАЗ» — 42-летнему мужчине. В обеих автомобилях повреждены отделка, панели приборов и остекление. Причина пожара будет устанавливаться, назначены технические экспертизы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

ЧП