Снегоход с тремя мужчинами и девушкой ушел под воду в Вологодской области

В районе действует запрет выхода на лед Фото: Арктический спасательный центр " Вытегра" МЧС России

Лед на водоемах стал стремительно таять. Как сообщает МЧС по Вологодской области, 3 апреля в Вытегорском районе на реке Андома провалился под лед снегоход марки "Ямаха". На снегоходе находилось 4 человека: мужчины 1980, 1987 и 1995 годов рождения, а также женщина 1995 года рождения. К счастью, молодые люди смогли выбраться самостоятельно и вызвать спасателей для эвакуации их к месту обогрева.

В доставке пострадавших на берег задействованы 3 специалиста АСУНЦ "Вытегра" и 1 единица техники.

Как сообщает АСУНЦ "Вытегра", за выходной в Вытегорском районе провалились под лёд два снегохода с людьми.

Ещё один случай произошел на льду между озёрами Великое и Котечное. Два рыбака двигаясь на снегоходе по льду провалились на бок. До приезда поисково-спасательной службы они смогли выбраться самостоятельно. Спасателями была оказана психологическая помощь, медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, в ряде районов, в том числе в Вытегорском, категорически нельзя выходить на весенний лед и тем более заезжать на него на автомобилях или снегоходах.