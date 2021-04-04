Вологжанин торговал мясом и украл рога у пенсионерки

-

Вологжанин попался на необычной краже. Дело дошло до суда.

15 февраля в деревне Осипово Белозерского районе 37-летний мужчина похитил у 80-летней пенсионерки рога лося. Они были ей подарены полвека назад и дороги были как память. Пожилая женщина оценила материальный ущерб в 2000 рублей.

Она рассказала полицейским, что к ней приехал незнакомец и предложил купить мясо. Пенсионерка впустила его в дом. Но после того как мужчина ушел, женщина обнаружила пропажу - из крыльца пропали рога лося.

Женщина была оскорблена нечестностью торговца и заявила с полицию. По данному факту было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

В суде мужчина свою вину признал. Он сообщил, что полагал, что рога никому не нужны. В селе Липин Бор он продал их незнакомцу. На момент суда деньги он пенсионерке так и не вернул. В результате суд назначил ему 10 суток административного ареста, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.