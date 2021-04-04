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Происшествия4 апреля 2021 13:33

В Белозерске в огне погиб пенсионер

Ночью сгорел двухквартирный дом
Иван Чухнин
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Двухквартирный дом сгорел полностью

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Белозерске сгорел дом, погиб человек.

4 апреля в 01: 35 поступило сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном доме в Белозерске . Горело здание на улице Малоземова, 78.

На место выехали 14 человек, 4 единицы техники.

Дом выгорел практически полностью. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В одной из квартир жил 69-летний мужчина, он погиб. Вторая квартира была нежилая.

Причину пожара еще предстоит установить, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

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