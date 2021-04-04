В Белозерске в огне погиб пенсионер

Двухквартирный дом сгорел полностью
Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
В Белозерске сгорел дом, погиб человек.
4 апреля в 01: 35 поступило сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном доме в Белозерске . Горело здание на улице Малоземова, 78.
На место выехали 14 человек, 4 единицы техники.
Дом выгорел практически полностью. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
В одной из квартир жил 69-летний мужчина, он погиб. Вторая квартира была нежилая.
Причину пожара еще предстоит установить, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.