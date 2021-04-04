В Вологде таксист протаранил женщину на иномарке

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3 апреля в 21 час 50 минут произошло ДТП с участием такси. На перекрестке улиц Горького и Чернышевского столкнулись две иномарки.

Как сообщает пресс-служба УМВД, водитель 1991 года рождения двигался на автомобиле «Киа Рио», с логотипом такси. Он не предоставил преимущество движения автомобилю «Хенде Солярис». В результате столкновения обе машины вылетели на тротуар возле дома № 29 по улице Чернышевского. Пешеходов на тот момент не было. Женщина-водитель 1982 года рождения, управлявшая автомобилем «Хенде Солярис», получила травмы. На место выехали медики, они транспортировали ее в больницу.

Все обстоятельства аварии уточняются.