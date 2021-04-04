В Белозерке провалилась недавно возведенная крыша пожарного водоема

Фото: Администрация Белозерского муниципального района ВКонтакте

В Белозерке рухнула крыша только что отремонтированного пожарного водоема. Он был построен по проекту "Народный бюджет" - то есть использовались и бюджетные деньги, и привлеченные от населения. Ремонт был сделан в 2020 году. Однако крыша провалилась.

Администрация уведомила ООО «Гудлен», которое выполняло работы, о ситуации. По контракту гарантия на работы составляет 36 месяцев. Подрядчик обязался исправить ситуацию и сделать ремонт за свой счет.

Как сообщает паблик администрации Белозерского района ВКонтакте, деревянная крыша упала из -за большого количества снега.