35 пайщиков кооператива "Содействие" заявили об обмане на 15 миллионов рублей

Дело возбуждено против руководства кооператива

Очередная афера оставила вологжан без 15 миллионов рублей. Такой ущерб пайщикам причинил кредитно-потребительский кооператив «Содействие».

Как сообщили на брифинге представили областного УМВД, КПК «Содействие» работал в Вологде, Великоустюгском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Тарногском и Тотемском районах. "Пока по уголовному делу установлены 35 потерпевших. Сумма ущерба составила 15 миллионов рублей", - назвала цифры заместитель начальника Следственного Управления, начальник следственной части областного УМВД Анна Зайнетдинова.

Ведется расследование уголовного дела, которое возбуждено по факту хищения денег по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

За подобные преступления предусмотрено наказание до 10 лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.