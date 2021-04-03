В Череповце заброшенный пруд превратят в место отдыха горожан

На пруду живут утки. Вот только подход к воде затруднен. Фото: портал Город ЧЕ

Заброшенный пруд в Череповце станет местом отдыха горожан. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.

Речь идет о водоеме, что на улице Олимпийская за санаторием «Адонис». Уже много лет жители Заречья просили благоустроить это заброшенное место.

Мэр города Вадим Германов выехал на место, чтобы оценить ситуацию.

- Природный ландшафт будет сохранен. Здесь будет высаживаться "Аллея НКО" из 50 деревьев различных пород. Проект воплотится в жизнь благодаря средствам, выделяемым за победу в конкурсе Фонда президентских грантов. Для аллеи привезут плодородный грунт. Важно не только благоустроить территорию, но и сохранить экосистему пруда, - рассказал руководитель проекта "Народная роща" Андрей Гуляев.

Нашелся и частный инвестор: компания «Спортмастер» готова установить тренажеры.

Бетона, брусчатки, асфальта на дорожка не предусмотрено - это устойчивый тренд: все должно быть естественно. В будущем месте отдыха горожан установят фигуры из дерева и смотровую площадку - с нее можно будет кормить уток.

Сам пруд, как и территорию вокруг него, необходимо чистить, а берега укреплять. Берегоукрепление будет производиться габионами.

Как сообщает портал Город Че, в прошлом году мэрия по просьбам горожан в ЗШК облагородили строительную лужу с живущими в ней утками. Котлован не засыпали, а подсыпали берег, убрали мусор и установили скамейки с урнами. сейчас это уютный уголок отдыха.