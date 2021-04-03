48 тысяч лосей обитает на Вологодчине

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В области посчитали лосей, волков и других животных.

Причем количество волков и кабанов заметно снизилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил областной охот департамент.

Всего охотоведы насчитали около 48 000 лосей и 6 500 кабанов.

Диких поросят стало меньше на 3000. "Основной причиной этому послужили профилактические меры по недопущению распространения африканской чумы свиней", - сообщают специалисты. В вологодских лесах обитает около 50 000 глухарей и 200 000 тетеревов. А вот волков поголовье весьма незначительно: 270 особей на всю область, менее десятка на каждый муниципальный район. Кстати, это на 30% меньше прошлогодней цифры.

Полевой этап учетных работ длился с января по февраль. Общая протяженность учетных маршрутов во всех охотничьих угодьях области составила более 21 тысячи километров. Государственные инспекторы, штатные сотрудники и охотники в течение двух зимних месяцев считали зверей по следам, а вот дичь - нужно было увидеть.