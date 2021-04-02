73-летняя вологжанка переночевала в лесу и выжила

Пенсионерка прошла 12 км Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Усть-Кубинском районе 73-летняя местная жительница рано утром вышла из дома в селе Устье и не вернулась. Уголовный розыск вместе с участковым начали поиски и выяснили, что женщина могла пойти к автодороге Устье-Королиха, либо в лес - так заявили очевидцы. К поискам привлекли и представителя гослесничества.

Женщине повезло найтись Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Пенсионерку искали почти сутки. Уже на следующее утро у деревни Воронино обнаружили следы на лесной дороге. По ним вышли на делянку и нашли женщину. Старушка прижалась к дереву, была дезориентирована, на ногах держалась из последних сил. Судя по всему, она отошла от трассы на 3 км и всю ночь бродила вокруг делянки. Всего она прошла около 12 км от дома. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Женщину довели до дежурной части, ее осмотрели медики скорой. Оказалось, что здоровью пенсионерки ничего не угрожает, несмотря на то, что она провела ночь в лесу. Потеряшку доставили домой.