В Вологде колокольня станет синей

- Фото: Ольга Кузнецова

Вологда вечером пятницы, 2 апреля примет участие в федеральной акции «Зажги синим», которая посвящена Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

Целью мероприятия является привлечение внимания к этому расстройству психического и психологического развития, к тому, какие проблемы возникают в жизни аутистов и их семей. Организатором акции стал Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход».

Ранее синим уже подсвечивали достопримечательности по всему миру: в США, Канаде, Австралии, Китае, Великобритании, Египте.

Вы также можете присоединиться к акции, подсветив сегодня свое окно синим, надеть синюю одежду или разместить тематический пост в соцсетях с хештегами #зажгисиним, #2апреля, #людикаклюди.