ТСЖ бесплатно заменит вологжанам радиатор

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В областной столице жителям дома №23 по Окружному шоссе пришлось судиться с ТСЖ из-за протекающей батареи. Когда возникла неисправность, батарею демонтировали, а вот новую не поставили. Как жильцы провели зиму, история умалчивает.

Департамент городского хозяйства Вологды обязал ТСЖ установить необходимое для обогрева квартиры оборудование. Однако товарищество не по-товарищески попыталось оспорить предписание в суде. Они ссылались на то, что квартирный радиатор не является общедомовым имуществом.

Суд иск не удовлетворил: в состав имущества дома не включаются только радиаторы, имеющие запорные устройства, отключающие его от стояков. В данном случае, на жилплощади запоры установили именно при демонтаже. ТСЖ еще раз пыталось оспорить решение, но ничего не вышло. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 31 марта 2021 года оставил решение суда первой инстанции без изменения.