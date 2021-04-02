В Череповце покрасят Мерседесы

Мерседесы-старички

В Череповце мэр продолжает постепенно улучшать ситуацию с общественным транспортом. До конца апреля в город завезут 17 новых низкопольных ЛиАЗов на газомоторном топливе, но и «старички» еще остаются в строю. Белые сочлененные автобусы марки Мерседес, закупленные еще в 1997, все еще способны выполнять свои функции. «Они создавались тогда, когда главными еще были инженеры, а не маркетологи. И мы уверены, что наши "ветераны" должны выглядеть с иголочки», - заявил Вадим Германов.

Было решено обновить краску на автобусах. Прошлой осенью в городе также покрасили в белый и красный трамвайчики. Зимой транспорт украсили светящимися гирляндами, водители были переодеты в сказочных персонажей, а несколько остановок были оформлены рисунками с советских новогодних открыток.

Трамваи в новогодний период

Электронные табло показывают пассажирам, сколько осталось ждать

Напомним, город также планирует закупить и трамваи. Две тестовые модели уже бесплатно катали череповчан несколько месяцев и вызывали восхищение у местных жителей, привыкших к стареньким поржавевшим моделям. У одного пожилого трамвая даже отказали тормоза и он полетел с горки. В аварии пострадала вагоновожатая — ее пришлось практически вырезать из кабины.

Было пересмотрено городское расписание, на остановках установлены 11 электронных табло. Кроме того, потрачено 80 миллионов федеральных рублей на установку детекторов транспорта для интеллектуальной транспортной системы, которая позволяет отслеживать поток и выстроить работу светофоров максимально эффективно. Также мэр представил концепцию новых трамвайных остановок.

Концепция остановок

Фотографии со страницы Вадима Германова.