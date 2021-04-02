Хаски загрызла 14 куриц в Бабаево

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Прошлым летом в городе Бабаево Вологодской области собака породы хаски загрызла 14 чужих куриц, прогуливающихся в загоне. Владелица хозяйства обратилась в суд с требованием о взыскании 15 000 рублей за материальный ущерб от смерти 55 кг кур. Была проведена экспертиза оценки стоимости живности.

Согласно предписанию Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области от 27 июля 2020 года, хозяин собаки должен был обеспечить выгул домашнего животного, при этом обезопасить людей и животных, чужое имущество в соответствии с Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными».

Мировой судья согласился с доводами истицы. С ответчика будет взыскан материальный ущерб и судебные расходы. Решение может быть обжаловано.