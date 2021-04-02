Вологжане предпочитают подавать заявления в первый класс по электронной почте

В Вологде начался прием заявлений в первые классы. Согласно графику, с 1 апреля начался прием документов. Сделать это можно несколькими способами: в учебном заведении, через портал Госуслуг или по электронной почте учебного заведения. Кроме того, можно воспользоваться почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Прием документов завершится 30 июня. Принцип территориальности в этом году сохраняется - за каждой школой закреплены конкретные улицы.

Исключение - школа № 1 и гимназия № 2, они ведут общегородской набор. У некоторых родителей выбор шире - ряд улиц закреплены за несколькими улицами.

На 13.00 первого дня подачи уже было подано 2701 заявление. Почти половина воспользовались электронной почтой, еще почти четверть человек послали заявление через портал Госуслуг, чуть меньше принесли заявление лично. Электронный адрес есть на сайте каждой школы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в новом учебном году планируется открыть 186 первых классов в 40 школах Вологды. Всего них пойдут около 5000 первоклассников.