Обнищавший рецидивист украл у соседки телевизор и планшет

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Череповце обокрали женщину в общежитии. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника удалось найти.

Как выяснилось, нуждаясь в деньгах, череповчанин обокрал соседку, с которой часто конфликтовал.

В дежурную часть УМВД России по г. Череповцу обратилась череповчанка 1988 г.р. Она сообщила, из её комнаты в общежитии пропал телевизор и планшет, всего технику она оценила в 45 тысяч рублей.

Подозрение пало на ранее судимого соседа - мужчину 1986 г.р., с ним женщина на протяжении четырех лет неоднократно конфликтовала. В отделе полиции задержанный признался, что находится в трудном финансовом положении. Именно поэтому он решил украсть вещи. Телевизор он успел продать, а планшет оставил на потом.

Похищенное имущество изъято и возвращено женщине.

За кражу мужчина может решить свои финансовые проблемы на срок до 6 лет за государственный счет.