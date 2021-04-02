В Вологодскую область завезли 141 тысячу доз вакцины от энцефалита

Энцефалит - одно из самых опасных заболеваний, его может вызвать укус клеща

По графику, на Вологодчину в начале апреля в медицинские учреждения поступает вакцина от клещевого энцефалита. Так и в этот год: помочь не заразиться опасным заболеванием поможет более 141 тыс. доз, которые уже поступили в регион.

Прививки от клещевого энцефалита будут сделаны маленьким вологжанам, работникам сельскохозяйственного и лесного секторов, кроме того тем, кто часто бывает в местах обитания клещей.

Прививка примечательна тем, что делать ее нужно раз в три года тем, кто уже был однажды привит. Кто делает это в первый раз, тем будет предусмотрена регулярная ревакцинация.

В Вологодской области опасный сезон обычно начинается в апреле и продолжается вплоть до сентября. Напомним, вакцины от коронавируса за все время вакцинации завезли в регион меньше, чем от коронавируса.