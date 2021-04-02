Водитель без прав ехал по встречной полосе и был остановлен

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения.

1 апреля, около 23:15, наряд вневедомственной охраны г. Вологды, патрулируя город, на улице Некрасова заметили странный автомобиль. ВАЗ-2114 на участке, где организовано одностороннее движение, двигался в противоположном направлении, создавая аварийные ситуации. Росгвардейцы потребовали водителя остановиться. В салоне находились двое мужчин. При этом водитель машины 1993 года рождения не имел прав, а пассажир, сидевший рядом, сообщил, что он владелец автомобиля, однако предъявить документы не смог.

На место был вызван на место наряд ГИБДД, они и будут разбираться с нарушителями.