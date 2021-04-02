В Вологодской области парикмахерскую прикрыли из-за несоблюдения антиковидных мер

В парикмахерской Белозерска выявили нарушение антиковидных мер профилактики. Руководитель попал под суд, который выяснил, что в учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» нарушались меры профилактики коронавирусной инфекции.

Проверка установила, что в помещении отсутствует место для дезинфекции, стерилизации инструментов, оборудованное раковиной. Нет закрывающихся емкостей для дезинфекции инструментов. Отсутствует стерилизатор для обеззараживания применяемых изделий и инструментов, не проводятся мероприятия по обеззараживанию воздуха. Кроме того, у одного из парикмахеров не пройден медицинский осмотр, сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Чтобы предприятие было приведено в порядок, суд приостановил деятельность парикмахерской на пять суток.