В Вологде возле гаражей найден артиллерийский снаряд

Находка Фото: Предоставлено Росгвардией

На улице Гагарина Вологды нашли снаряд. Переполох был замечен многими автомобилистами: к месту ЧП были стянуты спецслужбы: Росгвардии, МЧС и медиков.

Подозрительный предмет обнаружили накануне, 1 апреля, у гаражных боксов.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии изучили находку. Как выяснилось, это учебный артиллерийский снаряд. Он не представляет опасности, сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.Откуда подозрительный предмет появился - будет разбираться полиция.

Возможно, предмет принесли на пункт металлолома, расположенный неподалеку.