В аквапарке в Стризнево прокуратура выявила нарушения противопожарных требований

Фото: Центр развлечений YES Стризнево. ВКонтакте

Вологодская прокуратура выявила нарушения требований пожарной безопасности в аквапарке в Стризнево. Районная прокуратура провела проверку в аквапарке Центра отдыха и развлечений «Y.E.S.».

Оказалось, в не так давно работающем объекте множество нарушений. Например, помещения не разделены на категории по взрывопожарной и пожарной опасности. У организации нет декларация пожарной безопасности. На дверях не было устройств для их самозакрывания с уплотнителем в притворах, которые не дают просачиваться дыму. Под лестницей проверка обнаружила горючие материалы - доски. На момент проверки в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не занесена информация о проведенных эксплуатационных испытаниях пожарных лестниц, проверках средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от пожара, а также проведенных работах по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений. Не было в журнале сведений о проверках внутреннего водопровода, перекатке пожарных рукавов, о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, информации об огнетушителях.

Выявленные нарушения прокуратура Вологодского района внесла в адрес директора ООО «Аквапарк», выявленные нарушения были оперативно устранены, сообщили в пресс-службе прокуратуры Вологодского района.