В Череповце на городские маршруты ждут 17 новых автобусов ЛиАЗ

В апреле Череповец получит 17 новых автобусов на газомоторном топливе. По сравнению с работающими на солярке экономия на топливе составляет порядка 50%. Это будет очередная партия «ЛиАЗов».

Напомним, город участвует в федеральном проекте «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Как сообщает пресс-служба губернатора, в прошлом ноябре в Череповец поступило 17 новых автобусов. Город металлургов вошел в список 13 городов, которые в 2021 году получат новый общественный транспорт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Известно, что новые автобусы доступны и для пассажиров с ограниченными возможностями. Они оснащены 8 видеокамерами, позволяющими водителю наблюдать за обстановкой на дороге, внутри салона, на остановке во время посадки-высадки, а также автоматической системой объявления остановок и электронной системой отображения маршрута.