Череповчанин обвиняется в коммерческом подкупе: он получил 390 тысяч рублей

В Череповце мужчина получил кроме зарплаты 390 тысяч рублей. Следователем СКР было возбуждено уголовное дело - вознаграждение оказалось коммерческим подкупом.

СУ СК РФ по Вологодской области сообщает о завершении расследования уголовного дела по обвинению 39-летнего череповчанина в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ - незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере.

По версии следствия, по результатам тендера поставщиком услуг по организации перевозок для компании обвиняемого была выбрана транспортная компания. Ее представитель предложил обвиняемому ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 150 тыс. рублей за помощь в распределении заявок на спецавтотранспорт, поскольку обвиняемый создал впечатление, что решение зависит от него. С августа до середины декабря 2020 года обвиняемый получил несколькими частями 390 тыс. рублей за совершение в интересах транспортной компании действий.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки материалов оперативно-розыскной деятельности ОЭБ и ПК УМВД России по г.Череповцу. Мужчина уже не работает на предприятии. Следователь СК России в обеспечение возможной конфискации имущества наложил арест на принадлежащую обвиняемому технику: автомашины УАЗ ПАТРИОТ, KIA и Шкода Суперб, мотоцикл Десна, прицеп к легковому автомобилю общей стоимостью более 970 тыс. рублей.

Вскоре бывший сотрудник предстанет перед судом. Ему грозит штраф - от 1 миллиона до 3 миллионов рублей, либо лишением свободы на срок от 5 до 9 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.