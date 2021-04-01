В Череповце открылся цех по производству барж по голландским технологиям

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Череповце запустили цех на судостроительном заводе, на нем будут производить элементы барж. По словам руководства, уже есть заказы - на две баржи и буксир-толкач. Как сообщает исполнительный директор Череповецкого судостроительного завода Иван Шмойлов, в планах- строительство склада 600 квадратных метров, административно-бытового комплекса, офиса, проходной. Больше чем на 60% готова стапельная площадка, сделано берегоукрепление, забиты сваи под здания цехов, склада и АБК.

Как сообщает официальный сайт Череповца, баржи на 80% будут из череповецкого металла, испытания судов на воде завершатся до конца лета. Череповецкие баржи изготавливаются по голландским технологиям. Состав из восьми таких барж сможет перевезти до 4 800 тонн груза.

Пока на заводе работают 30 человек, до конца года возьмут еще 20. Все сотрудники прошли обучение на месте и аттестацию в Санкт-Петербурге. В завод уже вложено 300 миллионов рублей, запланировано еще 250 миллионов рублей инвестиций.

Судостроительный завод уже получил налоговые льготы,