Череповчанину грозит лишение прав: он сбил пенсионера и отвез его в больницу

В Череповце водитель сбил пешехода и поспешил: отвез сбитого им пешехода в больницу. За желание спасти человеку жизнь или здоровье он может лишиться водительских прав.

ДТП случилось 31 марта в центре Череповца. Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, в 10:45 у дома 26 по Советскому проспекту, на нерегулируемом перекрестке Советского проспекта и улицы Коммунистов под кроссовер попал пенсионер.

За рулем «Вольво ХС 90» находился 52-летний водитель. Пешеход 67 лет получил травмы, в том числе перелом правой голени.

Водитель на своей машине доставил пешехода в областную больницу № 2 и там вызвал наряд ДПС.

На водителя наряд ДПС составил протокол по статье 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Он был обязан не оставлять место аварии. По мнению инспекторов, крайней необходимости везти пешехода в больницу не было.

Однако решение примет суд. Водителю грозит штраф 1000 рублей или лишение прав до 1 до 1,5 лет. Возможен даже административный арест на срок до 15 суток.