Николай Колыгин вернулся в администрацию Вологды

Фото: страничка Сергея Воропанова ВКонтакте

"На оперативном совещании представил заместителя мэра по социальным вопросам - Николая Михайловича Колыгина. Человек с заслуженным авторитетом среди коллег, с большим педагогическим и управленческим опытом, в том числе и в администрации города", написал на страничке "ВКонтакте" мэр Вологды Сергей Воропанов. Идея вернуть профессионала настолько хороша, что в редакции даже не стали проверять информацию. Потому что если это первоапрельская шутка, то неудачная.

ШУТКА. Информация будет проверяться.

Как стало известно, накануне Николай Михайлович уволился из областного Центра дополнительного образования.

Напомним, Колыгин возглавил департамент гуманитарной политики и стал заместителем главы города - Евгения Шулепова. Николай Колыгин уволился из администрации города в январе 2016 года, намереваясь уйти на пенсию. Однако продолжил работать в системе - пять лет ЦДО. Сегодня Николай Колыгин вышел на работу в администрацию города.