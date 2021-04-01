Мэр Череповца озаботился устройством личной жизни знаменитого купца

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У купца на Советском проспекте появится семья. Об этом заявил мэр Череповца Вадим Германов. "Многие горожане отмечали, что скульптура в историческом центре выглядит очень одинокой ", - написал он на страничке ВКонтакте. По его словам череповецкие бизнесмены вышли с инициативой об установке рядом фигуры купчихи и их троих детей, разрабатывается эскиз композиции. Мэр города объявил о поиске моделей, которые станут прообразом новых арт-объектов.

Семья должна быть полной и многодетной - скульпторы ищут женщину от 35 до 50 лет, а также троих детей от 2 до 10 лет. Желающие принять участие в проекте могут оставить заявку по электронной почте Kupets0104@yandex.ru.

Пост получил уже много отзывов. По-видимому, первые предложения от моделей уже поступили на электронку. Так что если это была первоапрельская шутка, как предполагают самые проницательные, то она окажется неудачной. А за идею - пять баллов!