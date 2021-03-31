В Череповце увеличивают количество камер на улицах

Фото Matthew Henry

В городе металлургов увеличивают количество камер наблюдения на улицах. В начале марта горожанам была доступна 31 камера, сейчас 52, а к концу апреля все 70. Полиции же будет доступно больше 100.

Дополнительное оборудование установили у площадей Молодежи, Металлургов, у "Алмаза", на строительстве нового моста, в сквере чернобыльцев. Об этом сообщил директор Центра муниципальных информационных ресурсов и технологий Андрей Лужинский.

Каждый месяц трансляции просматривают около 6 тысяч человек. Посмотреть трансляции в хорошем качестве можно тут. Архивы доступны лишь по запросу полиции.