Судимый череповчанин зарезал пса в подъезде

Фото Eric Ward

В полицию Череповца обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что в подъезде дома на улице Олимпийской лежит в кровавой луже собака.

Прибыв на место, у входа в подъезд правоохранители обнаружили уже, по-видимому, мертвое животное. На теле пса виднелось несколько ножевых ран. На полу остались страшные разводы - как будто истекающую кровью собаку волокли.

Полицейские задержали 42-летнего ранее судимого подозреваемого. Он признался, что возвращаясь с прогулки со своим псом на него напала собака без хозяина. Якобы, она вцепилась ему в руку, а его пес начал защищать своего человека и сильно ранил врага.

Как пояснил задержанный, он решил окончить мучения неизвестного пса. Сходил до квартиры, взял нож и пырнул им зверя. На череповчанина завели уголовное дело за жестокое обращение с животными. За это можно распрощаться со свободой на 3 года.