Череповчанин обругал силовиков, пришедших с обыском, и был осужден

В Череповце состоялся суд над Григорием Винтером. Череповчане его знают как скандалиста и борца за гражданские права. Его обвинили в распространении фейков, заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также в оскорблении представителей власти.

Как сообщали СМИ, Григорий распространял информацию о том, что здоровых заключенных этапируют вместе с больными СОVID-19. Суд установил, что 18-19 апреля 2020 года Винтер, чтобы возникла паника, страх, беспокойство, посыл к ложным действиям, размещал информацию на страницах в социальной сети «ВКонтакте».

В группах «Вологодскiй знакъ» "Народный омбудсмен» и «РАНПРЕСС | Региональное агентство новостей» он запостил сообщения об этапировании сотрудниками УФСИН России по Вологодской области без средств индивидуальной защиты лиц, не имеющих признаков коронавирусной инфекции, с лицами, которые имеют признаки этого заболевания.

Подразделения УФСИН массово заявили о несоответствии сведений.

Кроме того, 6 мая Винтер, выражая свое недовольство производством обыска у него дома, он, публично, в присутствии понятых и адвоката высказал в адрес сотрудников СУ СК РФ по Вологодской области, УФСБ России по Вологодской области, Управления Росгвардии по Вологодской области оскорбления, в том числе нецензурно.

Череповецкий горсуд 31 марта вынес приговор в отношении Григория Винтера. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 207.1 УК РФ и ст. 319 УК РФ.

В результате суд назначил Винтеру наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Ему установлены ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования – город Череповец Вологодской области и не изменять место жительства и работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы.

В доход федерального бюджета суд взыскал процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, в сумме 10 900 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.