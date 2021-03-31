В Соколе улетели балконы

фото Сокол.инфо

В Соколе после шквалистого ветра порывом снесло ограждение балкона. Металл рухнул вниз. К счастью, в тот момент около дома никого не оказалось. Сокол.инфо сообщил, что балкон уже опечатали, владельцу туда выходить нельзя. Будем надеяться, что он об этом случайно не забудет.

Как оказалось, дом включён в программу капремонта на 2021 год. Власти пытаются приблизить старт починки здания - собираются направить письмо в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодчины. А пока управляющая компания должна огородить места, куда будут падать следующие балконы этого дома

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