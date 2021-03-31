На Вологодчине анонсировали XV театральный фестиваль «Голоса истории»

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Организаторы Международного театральный фестиваль «Голоса истории» заявили об открытии XV сезона этим летом. С 1 по 10 июля в Вологде, Череповце, Кириллове и Белозерске пройдет одно из самых ожидаемых культурных событий лета. Организацией займется Вологодский драматический театр. Кроме того, фестиваль в этом году отпразднует 30-летие с момента своего первого появления на Вологодчине.

Будет представлено около 40 показов 28 спектаклей, 8 показов пройдут под открытым небом в стенах Вологодского кремля, один open-air запланирован в стенах Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Ожидаются также мастер-классы, опера, спектакли кукольных театров, масштабное театральное действо «Князь Александр Невский». Арт-директором «Голосов истории 2021» стала литературный и театральный критик, историк русской культуры, кандидат искусствоведения, доктор филологических наук Капитолина Кокшенева.