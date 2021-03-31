Мэр Вологды сравнил воду из реки с водопроводной

Вологодская водичка Фото: Вологда РФ

В Вологде мэр посетил местные очистные сооружения с целью проверки качества воды. В Водоканале рассказали сити-менеджеру, что весной из-за талых вод в реку поступают примеси, поэтому теперь на объекте берут больше проб, а лаборатория в этот тяжелый период и вовсе работает ежедневно. В 2019 году хим-реагентное хозяйство было реконструировано, а в прошлом - модернизировано, поэтому реагенты добавляются в воду автоматически.

Чиновник лично сравнил речную воду и очищенную - разница очевидна. Однако вологжане жалуются, что из кранов в их квартирах течет совершенно иная жидкость. Специалисты пояснили, что во всем виновато вторичное загрязнение, попросту - старые грязные ржавые трубы. Мэр заявил, что водопровод постепенно заменяют.

Очистные сооружения Фото: Вологда РФ

Начальник очистных сооружений заявил, что жесткость воды должна уйти в течение месяца. Показатель изменился из-за того, что река маловодна и подо льдом питается исключительно подземными источниками повышенной жесткости.

Кроме того, специальная комиссия проверяет водоем по зоне охраны дважды в неделю. Уже выявлены нарушения в нескольких совхозах - отходы животноводства были размещены в санитарной зоне. Сейчас же вода, поступающая в дома вологжан, удовлетворительного качества.

Вологжанка не понимает, как ей быть. Комментарий под постом мэра Фото: vk.com

Вологжане в свою очередь отметили, что домашние фильтры не справляются - при кипячении появляются белые хлопья и пленка. Получается, что за такую "питьевую воду" платят дважды: фильтры дорогие и быстро засоряются.