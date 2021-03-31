В Вологде дети чуть не рухнули в котлован, заполненный водой

Дети снова в опасности в Вологде

В Вологде вчера буйствовал шквальный ветер, который успел перевернуть многие плохо закрепленные конструкции. Как оказалось, стихия не миновала и забора вокруг стройки в районе Окружного шоссе и улицы Ленинградской. Жительница ближайшего дома пожаловалась в соцсетях, что там ползают дети (металлические ограждения в этот момент летали по двору): «Детям открыт доступ к страшному котловану. Хорошо, что кран ещё не поставили - была бы братская могила...»

Листы раскидало ветром

На этот раз все закончилось благополучно, ребятам удалось преодолеть стройку и не скатиться в глубокую яму с ледяной водой. Свидетельница таких приключений позвонила в МЧС, только после этого на опасном объекте зашевелились и начали собирать летающий металл.

Что ж, вот вам и детская площадка

Как пояснили местные жители, они долгое время добивались строительства детской площадки или парка на этом месте, чтобы было куда сходить школьникам, а территория стала облагороженной. Однако, после безуспешных обращений во все инстанции, земля приглянулась застройщику. На данный момент во дворе дома строится многоэтажка, и это несмотря на уверения губернатора, что при нем точечной застройки не будет. Фото Людмилы Царевой, паблик Онлайн Вологда.