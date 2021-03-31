Сельчанка нашла чужой ключ, вломилась в дом и унесла 79000 рублей

-

83-летняя жительница села Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области обратилась в полицию с заявлением о пропаже 79 тысяч рублей. Старушка пояснила, что недавно потеряла ключи от дома, а вот исчезновение сбережений обнаружила случайно уже спустя неделю.

Сотрудники уголовного розыска стали отрабатывать несколько версий. Для начала выяснили, в день потери ключей пенсионерка наведывалась в гости к знакомой, которую как раз навещала 37-летняя племянница.

После общения с полицейскими, дама призналась в краже. Она рассказала, что была в у тети, когда пришла пенсионерка. В тот визит старушка подробно описала утерянный ключ и маршрут, по которому она шла.

Отправившись на работу, племянница нашла потерю. Ей пришла мысль забраться в чужой дом. Женщина даже использовала перчатки, чтобы не оставлять следов. Проверив шкафы, дама нашла наличность и ринулась тратить накопления вологжанки, а ключ выкинула на улице. Воровка успела потратить только 34 тысячи рублей. Теперь ей грозит до 5 лет лишения по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище".