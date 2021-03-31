Молодой муж убивал супругу бутылкой

Мужчине светит большой тюремный срок Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Завершено расследование уголовного дела по факту гибели 53-летней женщины. Жестоко избитая, женщина умерла в своем доме в деревне Костинское Шекснинского района. ЧП сучилось в декабре 2020 года. В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) обвиняется супруг погибшей 1986 г.р.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, 17 декабря 2020 около 08 часов 15 минут скончалась женщина 1967 года рождения. При осмотре ее тела следователи обнаружили следы жестоких побоев. Множественные телесные повреждения в области головы и тела свидетельствовали о насильственной причине смерти.

Выяснилось, что в квартире женщина проживала с супругом 1986 года рождения. Накануне у них были гости, в ходе застолья супруги поссорились из-за отказа женщины дать мужу денег на спиртное. Конфликт, по словам свидетелей, продолжился и ночью.

Следователями была обнаружена попытка уничтожить следы крови. По предварительным данным, мужчина не только вымыл пол и стер кровь с тела пострадавшей, но и выбросил осколки разбившейся бутылки, которой нанес удары супруге в ходе ссоры.

Подозреваемый был арестован. Несмотря на первоначальную позицию о причинении женщине телесных повреждений неизвестными лицами, мужчина после предъявления всех собранных данных признался в содеянном.

Скоро он предстанет перед судом.