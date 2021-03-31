Режим повышенной готовности на Вологодчине решили не отменять

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Режим повышенной готовности в Вологодской области из-за коронавируса власти региона решили не отменять. Он продлен до 26 апреля. Решение прозвучало на заседании оперативного штаба.

Режим повышенной готовности, на который Вологодчина перешла с 16 марта прошлого года, продлевается до 26 апреля, так как в стране сохраняется угроза ввоза новых опасных штаммов из других стран. Поэтому в Вологодской области продолжают действовать все нынешние ограничения, включая масочный режим. Для пожилых людей старше 65 лет сохраняются режим самоизоляции и удаленный режим работы.

На Вологодчине ведется вакцинация населения от коронавируса, но крайне медленно. Главным образом - из-за ограниченных поставок вакцины в регион.