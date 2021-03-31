Вологжанка судится с работодателем из-за зарплаты

Около 54 тысяч рублей женщина так и не смогла получить

По заявлению вологжанки следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту невыплаты ей работодателем заработной платы.

Руководитель, вологжанин 45 лет попал под часть 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

С заявлением о невыплате заработной платы обратилась 37-летняя вологжанка. Она рассказала, в октябре 2020 года устроилась на работу офис-менеджером в коммерческую организацию по предоставлению услуг связи для бизнеса. После празднования Нового года она вышла на работу, но не смогла связаться с работодателем, а офис опечатал арендатор из-за неоплаченной арендной платы. Так она лишилась заработка.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, за период с декабря 2020 года по настоящее время женщине так и осталась не выплачена заработная плата в сумме не менее 54 тысяч рублей, в то время как денежные средства директором организации направлялись на расчеты с контрагентами за товары, работы, услуги, а также на иные цели.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.