На Вологодчине сгорел дом 1890 года постройки

В Вологодской области сгорел дом 1890 года постройки. Дом, стоящий рядом, сумели отстоять благодаря совместным действиям пожарных и добровольцев.

Сообщение о ЧП в деревне Лавкино Вологодского района поступило в 09:40, горел нежилой двухэтажный дом 1890 года постройки, принадлежащее 51-летней женщине.

Огонь быстро распространился по сухому дереву, вскоре все 240 метров площади были объяты огнем. От высокой температуры рядом начинал гореть дом 1920 года постройки, владелец его - 43-летний мужчина.

В результате один дом сгорел полностью, у второго была повреждена крыша.

На место были стянуты 11 единиц техники и 37 человек. Среди них было двое добровольцев - Олег Маракасов и Александр Семин бурили в деревне скважину и заметили пламя. Они оперативно начали тушить огонь до приезда пожарных расчетов. После прибытия подразделений мужчины проливали соседнее здание.

По предварительной версии, причинами возгорания называют неосторожное обращение с огнем, либо неисправность дымохода отопительного котла старинного, 130-летнего дома, сообщает пресс-служба областного МЧС.