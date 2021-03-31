Железная дорога сообщила расписание сезонных электричек на Вологодчине

В Вологодской области несколько лет назад отменили ряд пригородных электричек. Сейчас они возобновляют движение лишь в дачный сезон.

С апреля по сентябрь они курсируют на самых востребованных направлениях Вологодской области.

Пресс-служба Северной железной дороги сообщает о временной активизации перевозок.

Так, с 10 апреля по 26 сентября включительно по субботам и воскресеньям, а также в пятницу, 30 апреля, будут курсировать поезда № 6485 Вологда 1 – Череповец 1 отправлением в 5.57, прибытием в 8.31, № 6486 Череповец 1 – Вологда 1 отправлением в 18.49, прибытием в 21.31.

С 24 апреля по 26 сентября включительно по субботам и воскресеньям назначаются поезда № 6470 Вологда 1 – Вожега отправлением в 8.20, прибытием в 11.13, а также № 6469 Вожега – Вологда 1 отправлением в 14.38, прибытием в 17.32.

С 24 апреля по 30 сентября включительно по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям будут курсировать пригородные поезда с остановками в Вологодской и Ярославской областях: № 6443 Вологда 1 – Данилов отправлением в 8.41, прибытием в 11.35, № 6444 Данилов – Вологда 1 отправлением в 17.11, прибытием в 20.03 (27 апреля по техническим причинам он отправится из Данилова в 17.05 вместо 17.11).