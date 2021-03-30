В Вологде ребенок нырнул в полутораметровую яму на пешеходном переходе

Фото Юлии Семеновой Фото: vk.com

В эти выходные вечером в Вологде на перекрестке улиц Гагарина и Западной вологжанка стала свидетельницей жуткого инцидента: ребенок вступил в лужу, резко ушел под грязную воду и начал тонуть. Оказалось, что у пешеходного перехода за водой скрывалась полутораметровая яма (канава). К счастью, с мальчиком была мама. Как сообщила очевидица, женщина буквально прыгнула за своим наследником и спасла его. Будем надеяться, что у ребенка не осталось моральной травмы после такой прогулки по улице областной столицы.

Фото издания "В точку"

Вологжанка рассказала эту историю в группе "Вологде в порядке", куда поступают жалобы на различные проблемы города. Рядом с этим переходом находится детсад "Лукоморье" - мамочки с детьми тут не редкость. Очевидцы отмечают, что если бы ребенок был один, то скорее всего он бы не выплыл из этой лужи.

Фото издания "В точку"

Свидетельница не осталась безучастной, она обратилась еще и в "Вологдаканал". Коммунальщики убрали воду и натянули ограничительную ленту. Впрочем ленточки быстро были содраны то ли вологжанами, то ли шквалистым ветром. В соцсетях местные жители заметили, что таких ям и открытых колодцев покрытых водой по городу полно, но, по-видимому, пока ребенок действительно не утонет, достаточных мер принято не будет.