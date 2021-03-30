В Вологде женщины жестоко подрались на работе из-за папки

Фото Sinitta Leunen

В областной столице вологжанки повздорили прямо на рабочем месте. В конце 2019 года 41-летняя женщина жестоко избила коллегу. На суде дама заявила, что побитая напала на нее первой, ну а ей пришлось обороняться.

Пострадавшая пояснила, что драка началась из-за папки с документами - она хотела забрать ее себе. Коллеге такой поворот событий был не по душе. По материалам дела, нападающая схватила вологжанку за руку и волосы сзади и ударила головой об стену, потом стала бить ей в затылок. Потасовка переместилась в коридор, но агрессивная женщина не отпускала сослуживицу. Все еще держа руку жертвы, она била ей в ухо и висок, укусила в предплечье, ударила ногой в голень, а коленом в живот. В общем, психологический климат на этом рабочем месте был не очень благоприятным.

Пострадавшая пожаловалась суду, что было очень больно. Экспертиза подтвердила, что синяки и ссадины действительно появились от ударов коллеги. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области

Вологжанке придется выплатить 5000 рублей штрафа. Постановление еще не вступило в законную силу.