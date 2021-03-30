В Череповце объявлена облава на автомобилистов, паркующихся на газонах

На таком газоне вряд ли вырастет трава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Череповце объявлена война любителям парковать свой автомобиль на газоне. Их накажут рублем: они будут получать штраф без обычного предупреждения. В городе стартовала профилактическая акция «Парковка по правилам», продлится она до 9 апреля. Для тщательной отработки всего города привлечены специальные уполномоченные по работе с населением. Они наделены правом выписывать штрафы за неправильную парковку.

Только за один день получают неприятную бумажку под дворником около полусотни нарушителей. Недовольных автомобилистами в городе много.

- Парковки на газонах и детских площадках - все это противозаконно и одновременно ненаказуемо. И это в городе , который не может гордиться чистотой воздуха. Гулять с детьми по площадкам, заставленным автомобилям это неправильно, - высказываются череповчане в соцсетях.

Напомним, парковка в неположенном месте является нарушением статьи 3.1 закона об административных правонарушениях Вологодской области. Физическим лицам нарушение грозит штрафом до 2000 рублей, юридическим – от 10 до 50 тысяч.

Как сообщил заместитель начальника управления административных отношений мэрии Анатолий Корюкин, в прошлый сезон с 1 июня 2020 года было выписано более 930 штрафов, было назначено штрафов общей суммой почти полмиллиона рублей. Как признались чиновники, максимальный штраф выносили только в отдельных случаях, когда нарушитель был злостным. Попадались на нарушениях и юридические лица: рейсовый автобус заехал на травку, и трактор, отправившийся на раскопки, проехался по газону.