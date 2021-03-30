В магазине Тотьмы мусор хранили рядом с конфетами

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В Тотьме под суд пошло ООО «Восточное». Организация владеет продуктовым магазином, который проверил Роспотребнадзор. Специалисты выехали на место после жалобы посетителя на антисанитарию.

В конце января на складе был обнаружен мусор, который лежал совместно с конфетами. Кроме того, на одном подтоварнике хранилось сырое яйцо, мука, питьевая вода. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Представитель общества объяснил в суде, что нарушения произошли из-за плохой работы молодой сотрудницы — заведующей магазина. ООО «Восточное» придется выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано.