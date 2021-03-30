В Вологде буйствует шквалистый ветер

Фото: группа «Подскажите Вологда Взаимопомощь» в ВКонтакте

В Вологде буйствует стихия. Сильный ветер нанес ущерб нескольким вологжанам. На улице Конева оборвало провод, он упал на кабину проезжающему грузовому автомобилю. Водитель залез наверх и скинул провода на дорогу. Вероятно, это мог быть интернет-провод - там перестала работать онлайн-камера. На месте ЧП образовалась пробка.

Фото: группа «Подскажите Вологда Взаимопомощь» в ВКонтакте

От сильных порывов раскачиваются плохо закрепленные конструкции. На перекрестке Ленинградская-Петина рухнул рекламный щит. Что ж, подобные объекты и до этого вызывали подозрения. На улице Чехова на легковушку упал трухлявый тополь - машине проломило крышу. Не повезло и остановке у поликлиники на Окружном шоссе, ее перевернуло ветром. За медицинской помощью из-за последствий такой погоды никто пока не обращался.

Синоптики сообщают, что непогода продолжится как минимум до 10 часов вечера. В ближайшие дни возможны ветра до 11 метров в секунду. Будьте осторожны и держитесь подальше от шатких конструкций, старых деревьев и проводов.