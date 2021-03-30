В Череповце школьники тестируют светоотражатели

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте

Череповецкие школьники начали тестирование световозвращателей. Мэрия намерена обеспечить всех учащихся бесплатными фликерами, чтобы дети стали заметнее в темноте на дорогах.

Как сообщил мэр города Вадим Германов на своей страничке ВКонтакте, эксперимент уже стартовал. "Ученикам из нескольких классов школ № 10, 20 и 41 выдали разные типы значков, брелоков, браслетов и сумок для обуви. Ребята протестируют все виды катафотов, выскажут свое мнение о внешнем виде, функциональности и удобстве" - написал мэр.

После тестирование будет принято решение о закупках конкретных моделей. А засветятся школяры только 1 сентября.