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Общество30 марта 2021 12:50

В Череповце школьники тестируют светоотражатели

Всех учащихся мэрия обеспечит бесплатными фликерами
Иван Чухнин
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Фото: Вадим Германов, ВКонтакте

Череповецкие школьники начали тестирование световозвращателей. Мэрия намерена обеспечить всех учащихся бесплатными фликерами, чтобы дети стали заметнее в темноте на дорогах.

Как сообщил мэр города Вадим Германов на своей страничке ВКонтакте, эксперимент уже стартовал. "Ученикам из нескольких классов школ № 10, 20 и 41 выдали разные типы значков, брелоков, браслетов и сумок для обуви. Ребята протестируют все виды катафотов, выскажут свое мнение о внешнем виде, функциональности и удобстве" - написал мэр.

После тестирование будет принято решение о закупках конкретных моделей. А засветятся школяры только 1 сентября.

Фото: Вадим Германов, ВКонтакте