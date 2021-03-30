Вор вынес из магазина терминал для оплаты и раскурочил его

Вор сумел серьезно повредить платежный терминал Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вожеге из магазина был вынесен терминал для оплаты. ЧП произошло на улице Свободы районного центра. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили причастность к преступлению ранее судимого местного жителя 1982 года рождения.

Он рассказал, что решил обокрасть ближайший магазин, чтобы найти деньги на алкоголь. Для вскрытия замков он взял топор. В торговой точке он нашел в кассе около тысячи рублей. Уходя, вожегодец заметил терминал оплаты. Он сумел вытащить аппарат на улицу, там пытался топором его вскрыть. Но вора спугнул прохожий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Мужчина заключен под стражу. Вероятно, к вору-вандалу последуют и имущественные иски.