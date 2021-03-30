Жительница Великого Устюга обокрала пьяного ликвидатора Чернобыльской АЭС

Фото Gabriella Clare Marino

Женщина обокрала ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Но попала под суд. Великоустюгский районный суд вынес ей приговор. Об этом сообщает пресс-служба судов области: 46-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества с банковского счета).

Как следует из материалов дела, 26 июля 2020 года вечером пьяная женщина находилась в квартире своего знакомого на улице Красной в Великом Устюге. Она похитила его телефон, а утром следующего дня через приложение увидела, что на карте потерпевшего есть деньги. Она попросила другого знакомого их обналичить, что тот и сделал, а потом вернул телефон и отдал деньги. Всего потерпевшему был причинен ущерб в размере 5700 рублей.

В суде устюжанка вину не признала. Она утверждала, что это телефон знакомого, который обналичил деньги, ей он ничего не передавал.

Однако в ходе расследования дела она показала, что знала, когда и в каком размере приятель получает пенсию и доплаты как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Она рассказала, что распивала с ним спиртное, что именно она украла телефон и попросила другого приятеля снять со счета деньги.

Позицию женщины в судебном заседании суд расценил как способ защиты, поэтому за основу были взяты показания на следствии.

Суд признал ее виновной и назначил устюжанке наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Ущерб женщина добровольно в полном объеме возместила. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.