В Соколе судимый угнал легковушку от ресторана

Молодой человек отправится под суд Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Соколе угнали легковушку от увеселительного заведения. Хозяин позвонил в дежурную часть. Он рассказал, что припарковал ВАЗ-2106 возле одного из увеселительных заведений города, а позже обнаружил, что транспорт исчез.

Оперативный дежурный передал ориентировку всем нарядам полиции. В результате сотрудники полиции обнаружили легковушку на парковке недалеко от места угона. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить причастность к преступлению ранее судимого местного жителя 1998 г.р.

В отделе полиции он беседе с оперативниками сознался в преступлении. Он пояснил, что замкнул провода от замка зажигания и сумел завести автомобиль. Немного прокатившись по городу, он оставил авто на парковке.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции данной части статьи предусматривают наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.