Газель протаранила груженый лесовоз в Вологодской области

Водитель Газели получил тяжелые травмы

В Вологодской области произошло еще одно ДТП с лесовозом. Столкновение с Газелью случилось утром 29 марта на 32 км автодороги Лентьево – Бабаево – Борисово – Судское.

Водитель автомобиля «Газель», перевозившей молочные продукты, пошел на обгон, выехал на «встречку», но там двигался гружёный лесовоз «Фрейтлайнер» с полуприцепом. В результате столкновения пострадал водитель Газели 2001 года рождения, удар пришелся на его кресло. мужчину срочно эвакуировали в ЦРБ, У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также открытый переломом левой руки.